الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للأسير أنس شديد

رام الله- وطن: قررت سلطات الاحتلال، يوم الأربعاء، تمديد اعتقال الأسير أنس إبراهيم شديد لمدة 6 أشهر إداري، رغم وجود اتفاقٍ سابق ينص على الإفراج عنه بعد انتصاره في الإضراب عن الطعام قبل أشهر.

وقال عبد المجيد شقيق الأسير شديد، إنه كان من المفترض أن يُفرج عنه يوم الأربعاء (19 ديسمبر)، لكن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا إداريًا جديدًا، بتمديد اعتقاله حتى 6 أشهر جديدة.

وبيّن شديد، أن هذه المرة الرابعة على التوالي التي يتم فيها تمديد الاعتقال الإداري بحق شقيقه.

وفي 9 أغسطس الماضي، علق الأسير شديد، اضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع ادارة السجون يقضي بأن لا يتم تمديد اعتقاله الإداري، وذلك بعد 22 يومًا من الإضراب.

والأسير شديد (21 عامًا) من محافظة الخليل، كان يُعاني من ظروف صحية صعبة في عزل معتقل "هداريم"، بعد خوضه الإضراب الثالث خلال عامين، أحدهما استمر لمدة (90) يومًا عام 2016