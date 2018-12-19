تفاصيل عرض ريال مدريد لعودة مورينيو

وطن: بات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو محاطًاً بالكثير من الشائعات، بعد رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس الثلاثاء.

ووفقًاً لصحيفة "الديلي ميل" فإن ريال مدريد الإسباني يتطلع لعودة جوزيه مورينيو من جديد، بدلًا من المدرب الحالي للفريق سانتياجو سولاري.

وأضافت الصحيفة أن النادي الأبيض يعتزم إعادة مورينيو لمنصب المدير الفني للملكي من جديد في الصيف المقبل، مشيراً إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، حريص على عودة المدرب البرتغالي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد عرض 15 مليون يورو على مورينيو، قبل أن يرفع العرض إلى 20 مليون يورو، موضحة أن المفاوضات بينهما بدأت في شهر أكتوبر الماضي.

ونوهت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يخطط لتعيين مورينيو بداية من 1 يوليو المقبل، لتجنب دفع 5 ملايين يورو كغرامة مالية لمانشستر يونايتد.