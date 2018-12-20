بالصور والفيديو .. قوات الاحتلال تقتحم كوبر وتداهم منزل الاسير عمر البرغوثي

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس قرية كوبر واعتقلت عددا من المواطنين عرف منهم عمر محمد عصفور، واثق عبد الكريم ابو الحاج، عمر جلال دار يوسف، امجد محمود عامريه.

ودهم جنود الاحتلال منزل الاسير البرغوثي، والد الشهيد صالح البرغوثي وقامت بتفتيش افراد عائلته بشكل شخصي والتحقيق مع زوجته لفترة طويلة .

وقامت قوات الاحتلال بإحصاء عدد غرف المنزل واجراء عمليات حفر في جدران المنزل، قبل ان ينسحبوا من القرية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد تعهد بهدم منازل منفذي العمليات الفدائية التي وقعت مؤخرا، حيث يتهم الاحتلال صالح البرغوثي بتنفيذ عملية عوفرا التي اصيب بها 11 مستوطنا .

تصوير تامر البرغوثي