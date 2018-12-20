المالكي يزور موسكو دون لقاء وفد حماس

وطن: أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن زيارته المرتقبة يوم غد الجمعة إلى العاصمة الروسية موسكو ستكون زيارة سريعة يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقط.

وقال المالكي في حديث له الخميس “سوف ألتقي الوزير لافروف في مقر الخارجية وبحضور طاقم الخارجية الروسية”، وتابع “حضوري لموسكو هو بناء على دعوة وجهها لافروف لي واتفقنا عبر مكاتبنا على هذا الموعد بهذا التوقيت بالذات”.

وأضاف المالكي “لن ألتقي في هذه الزيارة أكثر من الوزير لافروف، بسبب قصر الزيارة حيث سأغادر في نفس اليوم”، وتابع “كما سيكون لي عدة لقاءات مع الإعلام الروسي”.

ونفى المالكي “إمكانية عقد أي اجتماعات مشتركة مع وفد من حركة حماس والذي يزور موسكو في نفس الفترة”، وتابع “لن نعقد أي لقاء مشترك مع وفد حركة حماس الذي قد يزور موسكو”.