الاحتلال يرفض إخلاء سبيل والدة وشقيق الشهيد أشرف نعالوة

رام الله- وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة سالم العسكرية، رفضت إخلاء سبيل وفاء مهداوي والدة الشهيد أشرف نعالوة وشقيقه أمجد، المعتقلان منذ شهرين تقريبا.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن محاميها طلب الإفراج عن والدة الشهيد نعالوة وشقيقه بكفالة مالية، لكن نيابة الاحتلال رفضت ذلك، وابقت على اعتقالهما.

ولفتت إلى أن محاميها سيقدم استئنافا لمحكمة الاستئناف في عوفر، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهما، لكون لائحة الاتهام المقدمة بحقهما لا تستند لأي حقائق، وإنها أبرمت كرد فعل.

وكانت قوات الاحتلال اغتالت نعالوة داخل منزل في مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس بتاريخ 13-12، وتتهمه بتنفيذ عملية اطلاق نار داخل مستوطنة "بركان"، كما هدمت يوم الإثنين المنصرم 17-12 منزل ذويه في ضاحية شويكة بمدينة طولكرم.