الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

رام الله- وطن: شنَّت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالاتٍ ومداهمات واسعة خلال اقتحامات لها طالت مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وجرى اعتقال المواطنة رفعة محمود سالم صلاح "47 عاما" من بلدة حزما شرق القدس المحتلة، واربعة مواطنين من بلدة كوبر شمال رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنّ الاحتلال اقتحمت بلدة حزما واعتقل والدة الاسير محمد صلاح الدين.

كما اعتقل اربعة من بلدة كوبر وهم: امجد محمد غامرية وواثق ابو الحاج وعمر عصفور وعمر دار يوسف، و اقتحم الاحتلال منزل الأسير المعتقل عمر البرغوثي والد الشهيد صالح، وحققت مع زوجته.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة سعير شرق الخليل، وبلدة كفل حارس قضاء سلفيت بوجود مستوطنين.