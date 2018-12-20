الاحتلال يزعم : اعتقلنا صالح البرغوثي مصابا واستشهد بعد نقله للمستشفى

رام الله - وطن: زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي ان صالح البرغوثي من بلدة كوبر اعتقل وهو مصابا وجرى نقله الى المستشفى قبل ان يستشهد لاحقا في المستشفى متأثرا بجراح اصيب بها.

وقالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة ومعرفة مصير المفقودين لدى الاحتلال الإسرائيلي انها تلقت ردا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بخصوص طلبها المقدم عن طريق محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان الأستاذ محمد أبو سنية بخصوص معرفة معلومات حول الشاب صالح البرغوثي بناءً على توكيل من العائلة.

وقالت الحملة ان الرد المقتضب الذي وصل المحامي على معلومات مفادها بان الشاب صالح البرغوثي تم اعتقاله مصابا ونقله الى المستشفى وفارق الحياة داخل المستشفى بعد ساعات قليلة من اعتقاله.

ولم تتلقى الحملة أي رد على طلبها بخصوص السماح لوالدة الشهيد بالتعرف على الجثمان ورؤيته داخل مكان احتجازه ولم يحتوي الرد على أي معلومات أخرى متعلقة بحادثة الاعتقال او الإصابة.

وسيقوم المحامي خلال اليوم بتقديم طلب اخر للسماح لوالدة الشهيد برؤية الجثمان والتعرف عليه وأيضا تقديم طلب لتسليم جثمان الشهيد لعائلته.