العلمي لوطن ردا على بيان BDS : لن اعتذر

رام الله - وطن : ادانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) بقوّة مشاركة رجل الأعمال الفلسطيني هاني العلمي، المالك والمدير التنفيذي لشركة "كول نت" لخدمات الإنترنت، في مؤتمر "كونجرس إسرائيل"، والذي عُقد في مدينة فرانكفورت الألمانية، ممثلاً عن شركة "جيست"، والتي تعد مسؤولةً عن عددٍ من الورش التطبيعية المشتركة تحت عناوين مختلفة، وعضو مجلس إدارة شركة "ماطي" الإسرائيلية.

وطالبت اللجنة الوطنية للمقاطعة بمقاطعة شركة "كول نت" وشركة "جيست" حتى الاعتذار والتراجع فوراً عن هذا التطبيع وكلّ مشاريع ولقاءات التطبيع الجارية التي توفّر أوراق توت لتغطية جرائم الاحتلال وما يقوم به من إعدامات ميدانية بحق شبابنا، وهدم لمنازلنا، وتكثيف بناء المستعمرات، وبناء الجدران والتطهير العرقي الممنهج لشعبنا، بالذات في القدس.

وقالت الحملة إنّ مشاركة هاني العلمي في مشاريع تطبيعية، حسب التعريف الذي أجمع عليه المجتمع المدني الفلسطيني وجميع القوى والاتحادات في المؤتمر الوطني الأول للمقاطعة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، هي ليست الأولى. فقد راسلت اللجنة الوطنية للمقاطعة مجلس إدارة شركة "كول نت" سابقاً حول مشروع تطبيعيّ في القدس المحتلّة، جاء في رسالة اللجنة حينها:

من جانبه ابدى العلمي في حديث لوطن استغرابه من ربط شركة كول نت به، والدعوة لمقاطعتها .

وقال العلمي " هم يهاجمون هاني العلمي وانا افهم ذلك وادافع عن نفسي، لكن ما علاقة شركة كول نت بالامر والدعوة لمقاطعتها".

واضاف" انا لن اعتذر ، موقفي من المشاركة سبق وان وضحته، ولا ارى اي سبب لاعتذر " مضيفاً " لا اعلم لماذا علي ان اعتذر وسابقى اساعد كل مقدسي على تثبيت صموده تحت الاحتلال".