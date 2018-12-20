الزراعة: موسم الأمطار في فلسطين مبشر ومطمئن

رام الله- وطن: قالت وزارة الزراعة بغزة إن بداية موسم هطول الأمطار في فلسطين مبشرة ومطمئنة لموسم أفضل ينعش القطاع الزراعي.

واعتبرت وزارة الزراعة في بيان لها الخميس، أن كمية الامطار التي هطلت صباح اليوم على قطاع غزة متميزة، حيث بلغ متوسط الهطول 90 ملم لكافة المحافظات، كما ارتفعت النسبة المئوية للهطول الي 26.31%.

وأكدت الإدارة العامة للتربة والري بالوزارة أن أمطار غزيرة هطلت في شمال قطاع غزة وصولًا للمحافظة الوسطى، مشيرًا الي أن أكبر كميات سقطت صباح اليوم كانت في المحافظة الوسطى حيث بلغت في منطقة النصيرات 20 ملم، كما بلغت كمية الأمطار التي هطلت على كافة محافظات غزة 34.5 مليون متر مكعب، وعدد أيام الهطول وصل 14يوم.

ودعت الوزارة لضرورة الاستفادة من مياه الأمطار، خاصة التي تتساقط فوق المنازل والبيوت البلاستيكية" في الزراعة وعدم إهدارها.

وأكد الزراعة استعدادها التام للتعامل مع موسم الأمطار وتقديم المساعدة والإرشاد للمزارعين.