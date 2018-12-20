الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 137

وطن: هدمت جرافات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، قرية العراقيب في النقب المُحتل، للمرة 137 على التوالي، وشرّدت الأهالي إلى العراء، في ظل الأجواء الماطرة والصعبة.

وأفادت المصادر المحلية الجرافات الاسرائيلية وبحماية من الشرطة هدمت مساكن المواطنين، وشرّدت الأهالي في العراء دون مأوى رغم أحوال الطقس السيئة والماطرة والعاصفة، في الوقت الذي أكّدوا فيه تمسّكهم بالأرض، وعدم التسليم للاحتلال.

وقال الناشط في القرية عزيز الطوري: "إن جرافات تابعة لسلطات الاحتلال ترافقها قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ووحدة شرطة "يوآف" التابعة لوزارة داخلية الاحتلال، اقتحمت القرية وقامت بهدم بيوتها وتشريد عائلاتها في المطر والبرد الشديد بحجة البناء غير المرخص".

وأضاف الطوري إنّ "قوات الاحتلال قد هدمت العراقيب 137 مرة؛ منذ 27 تموز/ يوليو 2010، بحجة أن ملكية الأراضي التي أقيمت عليها القرية تتبع للدولة العبرية".

وأشار إلى أن آخر عملية هدم (المرة الـ 136) كانت بتاريخ 22 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، لافتًا إلى أن "سلطات الاحتلال تهدف من خلال استمرارها بهدم مساكن العراقيب إلى دفع أهلها لليأس، في مسعى لتهجيرهم عن أراضيهم وقريتهم التي أقيمت منذ مئات السنين".