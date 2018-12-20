أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أكدت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى، يدخلون اليوم 20 من ديسمبر أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال، ثلاثة منهم محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من مدينة رام الله، الأسير أحمد خالد داوود حامد (42 عامًا) والأسير مؤيد شكري عبد الحميد حماد (41 عامًا) المحكومون بالمؤبد مدى الحياة ومعتقلان منذ عام 2003، وأمضيا 15 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن قطاع غزة/ الأسير حاتم فايز خليل المغاري من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 17 عامًا في السجون.

الأسير حسين سليمان حسين الزريعي من مدينة دير البلح وسط القطاع المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في السجون.