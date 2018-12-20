وفد من الجهاد يلتقي نصر الله ويبحثان التطورات الأخيرة في المنطقة

وطن- وكالات: استقبل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وفدا من قيادة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، برئاسة الأمين العام للحركة زياد نخالة وأعضاء المكتب السياسي للحركة.

وذكر موقع قناة "المنار" أن نصر الله بارك لوفد الجهاد نتائج مؤتمرهم الأخير، الذي انتخب هذه القيادة الجديدة.

وأضافت "المنار" أنه تم إستعراض آخر التطورات في المنطقة عموما وفي فلسطين وقطاع غزة خصوصا.

وأكد الطرفان على "العلاقة الأخوية الجهادية القائمة بين حركات المقاومة في لبنان و فلسطين، وبالأخص بين حركة الجهاد الاسلامي وحزب الله".

كما تم مناقشة التحديات القائمة والفرص المتاحة لمشروع المقاومة ومحورها في خدمة القضية المركزية.

المصدر: المنار