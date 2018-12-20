كحلون: نتنياهو لا يمكنه الاحتفاظ بمنصبه

القدس- وطن: قال وزير المالية في حكومة الاحتلال ورئيس حزب كلنا موشيه كحلون ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يمكن له الاحتفاظ بمنصبه إذا قدمت ضده لائحة اتهام.

وجاءت تصريحات كحلون في مقابلة مع الإذاعة الاسرائيلية العامة على خلفية التقارير الصحفية التي اشارت الى ان النيابة العامة اوصت المستشار القانوني للحكومة بتقديم نتنياهو الى العدالة، بتهمة الارتشاء في اثنتين من القضايا المنسوبة اليه.

وكانت نيابة الاحتلال قد أوصت المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بإحالة نتنياهو إلى القضاء بتهمة الارتشاء في ملفي "4000" الخاص بشركة بيزك للاتصالات و"2000" الخاص بصحيفة يديعوت احرونوت.

ووصفت مصادر مقربة من نتنياهو التسريبات بهذا الشأن بمحاولة مرفوضة للضغط على مندلبليت ليقدّم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء بأي ثمن.