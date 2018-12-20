بتسيلم: طائرات الاحتلال تعمدت قصف الطفلين كحيل والنمرة

القدس- وطن: نشر مركز "بتسيلم" ومجموعة أبحاث بريطانية تحقيقاً حول قصف طائرات الاحتلال، واستهدافها للطفلين أمير النمرة ولؤي كحيل (14 عاماً) في مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة في الرابع عشر من شهر تموز/ يوليو 2018

ويظهر شريط فيديو الشهيدين قبل قصفهما وهما يجلسان على سطح أحد المباني، والذي استهدفه جيش الاحتلال خلال تبادل مستمر لإطلاق النار مع حماس.

وفي الفيديو صور الطفلين على سطح المبنى، ثم يتم مقارنتها مع الصور الجوية والصور الفوتوغرافية الأخرى التي نشرها جيش الاحتلال في نفس اليوم الذي استهدف الطفلين بغارة جوية.

ويثبت الفيديو أنه في إحدى الهجمات التي وقعت في نفس اليوم، كان الطفلان يجلسان على السطح أثناء إطلاق النار الأولي كجزء من إجراء "اطرق السطح"، وقتلا نتيجة للانفجار.

وقرر جيش الاحتلال إجراء فحص داخلي في الظروف التي أحاطت بالغارة مساء أمس في أعقاب نشر مركز "بتسيلم" ومجموعة أبحاث بريطانية تحقيقًا عن مقتل الصبيين.

وفي معظم الحالات يغلق جيش الاحتلال التحقيقات التي يفتحها في ظروف مقتل فلسطينيين بنيرانه دون تقديم لوائح اتهام بحق القتلة.