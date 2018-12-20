الاعلام العبري: وزير المالية الفلسطيني بشارة التقى بنظيره الإسرائيلي في القدس

القدس- وطن: ال موقع “والا” العبري إن وزير المالية في حكومة الاحتلال “موشيه كحلون” اجتمع يوم أمس الأربعاء، مع وزير المالية في السلطة الفلسطينية شكري بشارة.

وأضاف الموقع أن اللقاء جرى في مكتب “كحلون” بمدينة القدس المحتلة، في حين قال مكتب وزير مالية الاحتلال إن اللقاء تداول التنسيق الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”.

وبحسب “والا” فإن “كحلون” هو أكبر مسؤول إسرائيلي ما زال محافظاً على العلاقات والمحادثات مع السلطة الفلسطينية، حيث يلتقي وزير المالية الإسرائيلي مع نظيره الفلسطينية بشكل دائم، وكذلك يلتقي “كحلون” مع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ.

وأضاف الموقع أن “كحلون” يشدد على أن لقاءاته بالمسؤولين الفلسطينيين تتداول مواضيع اقتصادية ومالية فقط، ولا يتداولون بالمواضيع السياسية في إجتماعاتهم.