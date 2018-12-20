جيش الاحتلال يقر بوجود إخفاقات أمنية في قواعده على حدود غزة

القدس- وطن: أقر جيش الاحتلال بوجود سلسلة من الإخفاقات الأمنية المقلقة في أحد قواعده العسكرية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، تم الكشف عنها في إطار عملية تفتيش أجرتها وحدة المراقبة التابعة لهيئة الأركان الإسرائيلية.

وقال التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "كان" إن اثنين من أعضاء وحدة التفتيش نجحوا بالدخول إلى المعسكر ليلًا بمركبتهم، ومروا عبر البوابة الرئيسية دون الحصول على تصاريح دخول وبدون شهادات.

وتجول طاقم فريق التفتيش داخل المعسكر بحرية مدة 24 ساعة ودون أن يتعرضوا لأي مساءلة رغم دخولهم غرفة العمليات في القاعدة العسكرية، بل استولوا على سلاح أحد الجنود جرى وضعه بشكل مخالف لتعليمات تخزين السلاح.

وأضاف التلفزيون أنه قائد الكتيبة أمر بإغلاق البوابة الرئيسية للقاعدة العسكرية فقط عندما لاحظ أحد الجنود اختفاء سلاحه، مشيرًا إلى أنه تم إخضاع ضباط وجنود القاعدة العسكرية للمحاكمة.