عملية اطلاق نار على مستوطنة "عوفرا" والاحتلال يغلق المنطقة

رام الله- وطن: أعلن الاعلام العبري، مساء اليوم الخميس، عن عملية اطلاق نار وقعت على مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله.

ووفقاً لموقع 0404 العبري المقرب من جيش الاحتلال، فإن عملية اطلاق النار وقعت على محطة باصات على مدخل مستوطنة "عوفرا"، ولم تسجل اصابات.

فيما أضاف أن قوات الاحتلال ردت باطلاق النار، وداهمت قرية عين يبرود.

كما وأغلقت قوات الاحتلال شارع 60 في كلا الاتجاهين، وطريق رام الله - الجلزون، وأغلقت مداخل بلدة سلواد.

ولاحقاً، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جبران أحمد جبران من عين يبرود التي يعتقد جيش الاحتلال أنها مصدر اطلاق النار.