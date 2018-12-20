الاحتلال يغلق المداخل الشمالية لرام الله والبيرة

رام الله- وطن: أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، المداخل الشمالية لمدينتي رام الله والبيرة، بعد استشهاد مواطن واصابة اخرين برصاص جنود الاحتلال الذين فتحوا النار على السيارة التي كانت تقلهم.

وقالت مصادر محلية إن "قوات الاحتلال أغلقت جميع الحواجز والطرق الشمالية الواصلة إلى مدينتي رام الله والبيرة، واقتحمت عدة قرى في المنطقة الشرقية لرام الله".

إلى ذلك، تجمع مستوطنون اثر ذلك على شارع 60 الواصل بين رام الله ونابلس، واعتدوا على مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة.

الطرق المغلقة:

- إغلاق شارع عين سينيا بجميع الإتجاهات وأزمة خانقة

- إغلاق شارع 60 قرب عين يبرود

- إغلاق مداخل سلواد.

- إغلاق طريق الجلزون رام الله