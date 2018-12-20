جلجولية: قتيل ثان متأثراً بجراحه في جريمة "مفترق مجيدو"

القدس- وطن: أعلن مساء اليوم الخميس، في المستشفى بالعفولة عن وفاة الشاب قعقاع حريري (31 عاما) متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها خلال حادثة تبادل إطلاق النار في محطة وقود قرب مفترق مجيدو، علما أن شقيقه حذيفة (21 عاما) قتل بالحادثة الذي أصيب خلالها أيضا 4 شبان بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة.

ووقعت مساء يوم الثلاثاء، حادثة تبادل إطلاق نار في محطة وقود قرب مفترق مجيدو، ما أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة، حيث نقلوا إلى مستشفى العفولة للعلاج، ورجحت التحقيقات الأولية للشرطة أن تكون خلفية الحادث جنائية.

وأعلنت الشرطة فجر الأربعاء، عن مقتل الشاب حذيفة الحريري، وحاولت الطواقم الطبية في المستشفى إنقاذ حياة الشاب غير أن كل محاولاتها باءت بالفشل وأقر الأطباء وفاته.

ومع جريمة تبادل إطلاق النار قرب مجيدو ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2018 إلى 60 ضحية بينهم 13 امرأة.

كما تبين من الإحصائيات المتوفرة أن 69 عربيا بينهم 10 نساء سقطوا ضحايا جرائم قتل في العام الماضي 2017.

وأشار تقرير صدر عن مراقب الدولة، نشر في آب/ أغسطس الماضي، أن عدد قتلى جرائم إطلاق النار في المجتمع العربي قد وصل إلى أكثر من 1236 قتيلا منذ العام 2000.

"عرب 48"