الطقس: أمطار متفرقة وارتفاعٍ متتالٍ على درجات الحرارة حتى الاثنين

رام الله- وطن: يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة في ساعات الصباح، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة إلى شديدة البرودة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة من خطر:

1-تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

2- خطر التزحلق على الطرقات.

ويوم السبت يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وكذلك يوم الأحد يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.