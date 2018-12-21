شهيد الليلة على حاجز "بيت ايل" هو الفتى المقدسي قاسم العباسي

القدس- وطن: استشهد في ساعة متأخرة من الليلة، الفتى قاسم محمد نعمان العباسي (17 عاماً)، برصاص جيش الاحتلال على حاجز "بيت ايل" شمال البيرة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الفتى العباسي من بلدة سلوان في القدس المحتلة، ارتقى برصاص الاحتلال على حاجز "بيت ايل".

وذكرت مصادر محلية أن الجيش أطلق النار على مركبة، على حاجز "فوكس" قرب "بيت ايل"، وأصاب أحد ركابها بجراح حرجة أسفرت عن استشهاده لاحقاً، وإصابة آخر بجراح طفيفة.

ووفقاً لمصادر محلية فإن المركبة كانت تقل 4 ركاب، استشهد أحدهم وأصيب آخر.

ولاحقاً أصدرت عائلة العباسي بيان جاء كالتالي:

"ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون"

بمزيد من الحزن والاسى وببالغ من الفخار والاعتزاز ينعى مجلس عائلة العباسي في سلوان ابن العائلة الشهيد

((قاسم محمد علي نعمان العباسي))

الذي طالته رصاصات الاحتلال الغاشم واعتداءات المستوطنين مساء اليوم الخميس على ارض رام الله.



واننا اذ ننعى ابننا الشهيد لنؤكد على اننا سنبقى صامدين في ارضنا ثابتين على حقنا لا يضرنا من خذلنا وان هذا المصاب لن يزيدنا الا ايمانا واصرارا ورباطا على ثرى هذه الارض المقدسة المباركة

(وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ).