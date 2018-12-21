وزير الدفاع الأمريكي يستقيل احتجاجاً على "أفكار ترامب"

وطن- وكالات: استقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس من منصبه، وقال في خطاب الاستقالة الموجه إلى الرئيس دونالد ترامب إنه اتخذ هذا القرار لأنه يحق للرئيس تعيين وزير دفاع أكثر انسجاماً مع أفكاره.

من جانبه، قال ترامب في تغريدة على تويتر إن ماتيس سيترك منصبه في نهاية فبراير/شباط المقبل، وإنه سيرشح خلفاً له قريباً.

وكتب ترامب مساء أمس الخميس أن "الجنرال جيمس ماتيس سوف يتقاعد، مع التميز، في نهاية فبراير/شباط، بعد أن خدم إدارتي كوزير للدفاع في العامين الماضيين".

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن رحيل ماتيس كان متوقعاً بعد أن أعلن ترامب يوم الأربعاء أنه سيسحب قواته من سوريا، رغم اعتراض حلفاء للولايات المتحدة ومسؤولين عسكريين أميركيين كبار.

وليست هذه أول استقالة بارزة من إدارة ترامب، فخلال نحو عامين أمضاهما الرئيس فيالبيت الأبيض فارقه العديد من المسؤولين الكبار من بينهم وزير الخارجية ووزير العدل ومستشار الأمن القومي.