أحوال الطرق والحواجز (21-12-2018)

رام الله- وطن: ننشر اليوم، أسماء الطرق والحواجز المغلقة والمفتوحة في الضفة الغربية، والتي تشهد إغلاقات مستمرة من قبل الاحتلال.

إعداد: جهاد ياسين

بوابة الجلزون مغلقة.

حاجز دوار عين سينيا مفتوح سالك.

حاجز عطارة تدقيق للخارجين وأزمة سالكة.

بوابة سلواد تحت الجسر سالكة.

بيت ايل وعين يبرود مغلقات.

قلنديا أزمة سالكة.

طرق الخليل مفتوحة وسالكة ومحيط عصيون سالك.

طرق محافظة بيت لحم سالكة وحاجز الكونتينر مفتوح وسالك.

طريق نابلس قلقيلية مفتوحة وسالكة.

طريق نابلس طولكرم جنين مفتوحة وسالكة.

حاجز حواره سالك.

حاجز زعتره سالك.

شارع يتسهار سالك.

حاجز عناب سالك.

مفرق صره جيت سالك.

حاجز الطنيب ديرشرف سالك

مفرق عيون الحرميه سالك