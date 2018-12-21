فيديو| الاحتلال يأخذ قياسات منازل متهمين بتنفيذ عمليات في الآونة الأخيرة

رام الله- وطن: شرعت قوات الاحتلال، بأخذ قياسات منازل منفذي عمليات "عوفرا" التي جرت الاسبوع الماضي تمهيدا لهدمها.

حيث اقتحمت قوات الاحتلال ليلاً قرية كوبر قرب مستوطنة "عوفرا" وداهمت عدة احياء واخذت قياسات عدة منازل، مهددة بهدمها.

كما اكدت قوات الاحتلال مواصلتها البحث عن منفذ عملية اطلاق النار على مفرق "عوفرا" التي وقعت مساء أمس الخميس من اتجاه قرية عين يبرود، مدعية عثورها على عدة رصاصات قرب محطة الحافلات في المكان حيث وقع اطلاق النار.

وكانت قوات الاحتلال قد تحدثت عن عملية اطلاق نار على جنودها قرب المحطة مساء الخميس، وفرار منفذ العملية.

ويشار ان قوات الاحتلال قد هدمت وفجرت منزلين الاسبوع الماضي في مخيم الأمعري لعائلة ابو حميد، وفي طولكرم لعائلة نعالوة، بزعم تنفيذ عمليات ضد الاحتلال من قبل احد افراد كل عائلة.