الجندي المصاب في عملية "أساف"شمال رام الله يدخل بغيبوبة

القدس- وطن: دخل الجندي المصاب في عملية "جفعات أساف" شمال رام الله، بغيبوبة عقب إصابته بطلق ناري في الرأس خلال العملية التي قتل فيها جنديان آخران.

وذكر موقع "والا" العبري أن الجندي المصاب "نتنيئيل فيلبر" لا زال يعاني من جراح بالغة الخطورة نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس ويعالج في قسم العناية الفائقة بمستشفى "هداسا" بالقدس.

فيما نقل عن والدته بأنها: "لا تسأل حاليًا عن موعد استيقاظه من الغيبوبة، لكن هل سيستيقظ أم لا، إذ يعتقد الأطباء بأنه سيعيش فترة طويلة في غيبوبة".