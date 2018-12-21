تورط 80 جندياً في جيش الاحتلال بشبكة تجارة وتعاطي مخدرات في غلاف غزة

وطن- وكالات: كشفت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، النقاب عن اكتشاف شبكة تجارة وتعاطي مخدرات في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الشبكة اكتشفت بعد اعتقال جندي، والعثور بحوزته على كميات مخدرات كبيرة، إذ اعترف بتوزيعها على قواعد بالجيش في غلاف غزة.

وأشارت إلى "تورط أكثر من 80 جندياً في الجنوب بالقضية، وأنه التحقيقات متواصلة في تشعبات القضية، إذ تبين توصيل المتورطين المخدرات إلى داخل بعض القواعد العسكرية في غلاف غزة".