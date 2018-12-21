الاحتلال يصعد ممارسات التهجير القسري ضد أهالي القدس

القدس- وطن: قال وزير شؤون القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني، أمس الخميس، ان إسرائيل صعدت من ممارسات "التهجير القسري" بحق السكان الفلسطينيين في بلدة شرق مدينة القدس.

واوضح الحسيني في تصريحات لوكالة أنباء "شينخوا"، ان بلدة بيت حنينا تواجه مخططا إسرائيليا خطيرا لتهجير سكانها بالتوسع الاستيطاني وتصعيد هجمات المستوطنين، مشيرا الى أن سكان بيت حنينا "يتعرضون لضغوط غير مسبوقة لإرهابهم ودفعهم للتهجير القسري منها لصالح التوسع الاستيطاني".

وذكرت مصادر فلسطينية أن جماعات (تدفيع الثمن) الاستيطانية أعطبت اليوم 40 مركبة في بيت حنينا وخطت شعارات عنصرية تدعو لقتل وترحيل العرب.

وقال الحسيني "هذه خطوة خطيرة وتسير في مسلسل الخطوات التي تتصاعد وتيرتها في الأراضي الفلسطينية بالاعتداء على القرى والمدن للضغط على السكان".

وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هجمات المستوطنين، محذرا من تداعيات خطيرة لها.

وذكر أن بلدة (بيت حنينا) شهدت مؤخرا إضافة 500 وحدة استيطانية فيها من أجل توسيع مستوطنة "بزجات زئيف" المقامة على أراضي البلدة.

وارتفع عدد المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين الى نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي، يعيشون في 120 مستوطنة إلى جانب 2.7 مليون فلسطيني.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014.