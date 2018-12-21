عائلة موقدي تناشد الرئيس.. طفلنا محمد في حالة حرجة وكل ساعة تعني لحياته الكثير

سلفيت- وطن: ناشد أهالي قرية الزاوية في سلفيت الرئيس محمود عباس، بالمساعدة في علاج ابن القرية الطفل محمد حسن صلاح موقدي، والبالغ من العمر 12 عاماً، ويعاني من فشل كبدي حاد.

وقال الممرض زياد رداد خال الطفل موقدي لـ وطن، إنه قبل شهر من اليوم كان الطفل بحالة طبيعية، إلا انه صحته بدأت بالتراجع خلال الأيام الماضية، وبعد الفحص تبيّن أنه يعاني من فشل كبدي.

وأضاف رداد أن جميع الفحوصات لم تظهر سبب الفشل في عمل الكبد، حيث أن جميع فحوصات فايروس الالتهاب الكبدي بأنواعها الثلاثة أظهرت أنه لا يوجد نشاط لأي من الفايروسات.

وأوضح أن الأطباء المشرفون على حالة الطفل، أوصوا بزراعة كبد جديد له، وهذه العملية تتم في تركيا وتكلف ما بين نصف مليون إلى سبعة مئة ألف شيقل.

وأكد رداد أن العائلة وأهالي القرية ورجال الخير في فلسطين مستعدون للمساهمة بنسبة في تكاليف العلاج، ولكن على السلطة التحرك من أجل ترتيب الإجراءات اللازمة لعلاج الطفل الذي أصبح بحالة حرجة.

من جهته، أكد رئيس مجلس الزاوية نعيم شقير لـوطن، أن والد الطفل مزارع ويعول أسرة كبيرة ولا يستطيع علاج ابنه.

وقد وصلت لـ وطن ، مناشدة من مجلس قروي الزاوية، هذا نصها:



بسم الله الرحمن الرحيم

{{ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا}}

فخامة رئيس دولة فلسطين

الأب محمود عباس أبو مازن حفظه الله ورعاه

تحية وبعد :-

مناشدة لعلاج الطفل

{{ محمد حسن صلاح موقدي }}

العمر 12 عام من بلدة الزاوية محافظة سلفيت

باسم اهالي بلدة الزاوية فإننا نتوجه لفخامتكم من اجل إنقاذ حياة ابننا محمد الذي أصبح في حالة حرجة تنتظر العلاج العاجل، حيث يحتاج لزراعة كبد ؛ وإن هذا العملية تتم في دولة تركيا.

نتوجه لفخامتكم لأن حالته لا تحتمل التأجيل وكل ساعة تعني لحياته الكثير .

نضع بين ايديكم هذه الأمانة لأننا عهدناكم بأنكم أهل لها

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للتواصل لكل من يستطيع المساعدة

رئيس بلدية الزاوية

أ.نعيم حمودة شقير

جوال :- 0599050663

[email protected]