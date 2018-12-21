الاحتلال يغلق مقطع من شارع بئر السبع الرابط بين مدينة الخليل وجنوبها

الخليل- وطن: أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، مقطع من شارع بئر السبع جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مقطع من شارع بئر السبع الرابط بين مدينة الخليل وجنوبها قرب قرية كرمه، أمام حركة المركبات، وخلقت أزمة على الطريق، ومنعت حركة المواطنين بالمكان.

يشار إلى أن شارع بئر السبع، يربط مركز مدينة الخليل منطقة "باب الزاوية" مرورا بأحياء المدينة بقرى ريف دورا الشرقي، ومفرق بلدة السموع، وبلدة الظاهرية جنوبا، وصولا لمعبر وادي الخليل المؤدي إلى مدينة بئر السبع.

(وفا)