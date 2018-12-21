إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة شرق غزة

غزة- وطن: أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي بينهم صحفي، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية شرق قطاع غزة يوم الجمعة من كل أسبوع.

وذكرت مصادر طبية أن المصور الصحفي سامي مصران إصيب برصاص حي بالقدم.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلّف بالمطاط والغاز المسيّل للدموع صوب المواطنين المتواجدين على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وشرق بلدة جباليا شماله.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة دعت الى للمشاركة في الجمعة الـ39 لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار تحت عنوان "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة"، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت الهيئة في بيانها أن المسيرات اليوم الجمعة تأتي تأكيداً على الالتفاف حول "أبطال الضفة المحتلة وهم يتصدون لجرائم الاحتلال".

وقالت الهيئة: "من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال بكافة الاشكال التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية"، داعية إلى "تصعيد اشكال المقاومة والتصدي للهجمة الاسرائيلية المتواصلة على الضفة الغربية وتحويل اماكن تواجد الاحتلال ومستوطنيه الى ساحات اشتباك مفتوحة وان يبقى الجيش الاسرائيلي في حالة استنزاف دائم".

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي تأكيداً على حق شعبنا في العودة إلى الأراضي المحتلة وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة واستشهد منذ انطلاق المسيرات السلمية حتى اليوم نحو 220 مواطناً فيما أصيب أكثر من 22 ألفاً بجراح مختلفة.