شعث يدعو ايرلندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية



رام الله- وطن: دعا مستشار الرئيس للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية نبيل شعث، إيرلندا إلى تطبيق قرارات مجلسي الشيوخ والنواب الداعية الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى دورها السياسي ومواقفها الداعمة لفلسطين داخل الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء شعث زعيمة حزب الشين فين ماري لو ماكاودنالد، التي تزور فلسطين برفقة عدد من قادة الحزب، للتضامن مع شعبنا والاطلاع على الأوضاع الراهنة.

وأشاد بقرارات البرلمان الإيرلندي المؤيدة للحق الفلسطيني والتي كان آخرها قرار مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية، مثمنا عاليا دور الحزب في تمريرها داخل البرلمان.

وأثنى على المواقف المبدئية لحزب الشين فين الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية.

وأطلع شعث الوفد على إجراءات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة من استيلاء على الأراضي وتوسيع للاستيطان واعتقالات يومية، وحصار مدن وقرى ومخيمات الضفة، وفرض قيود مشددة على حرية حركة وتنقل المواطنين، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، منددا بتلك السياسات العنصرية التي تتطلب موقفا دوليا حازما حيالها.

وأكد شعث ضرورة اتخاد المجتمع الدولي خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على احترام المواثيق والأعراف الدولية لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة.