بالفيديو .. اول فلسطينية تنالها .. سناء السرغلي تنال جائزة مرموقة من جامعة لانكستر البريطانية

رام الله - وطن: منحت جامعة لانكستر البريطانية اول دكتورة في القانون الدستوري في فلسطين سناء السرغلي جائزة ‏الخريج المميز‎) ‎‏‏‎( Outstanding Alumni Award ‎‏ لتصبح اول فلسطينية وعربية تمنح هذه الجائزة.

وجرى اختيار السرغلي التي تخرجت من الجامعة عام 2016، من بين 140 الف خريج، كونها أول فلسطينية حصلت على شهادة ‏الدكتوراة في القانون الدستوري من جامعة لانكستر في المملكة المتحدة، الى جانب انها أصغر رئيسة إدارة منتخبة لمؤسسة تنمية واعلام المرأة ‏‏"تام".

وتُمنح هذه الجائزة سنوياً لخريج واحد فقط تكريماً للانجازات الاستثنائية ‏التي قام بعملها في مجاله ومجتمعه بعد التخرج من جامعة لانكستر.

وتركز الجائزة حول التأثير الذي يحدثه الخريج في ‏مجال عمله وفي مجتمعه وعلى طلبته.

وتقوم الدكتورة السرغلي بدور مهم في هذا المجال، من خلال انتاج الفيديوهات التعليمية والمؤتمرات الدستورية العالية كالمؤتمر ‏الدستوري الاول والثاني الذي قامت بتنظيمه من خلال جامعة النجاح ‏، والذي تم من خلاله استضافة خبراء دستوريين عالميين، ‏بالاضافة الى عملها الدائم على قضايا المرأة والدستور .

هذه الجائزة تعد مصدر فخر وتقدير لمكانتها المرموقة، ووان الجامعة بمنحها الجائزة لسرغلي تكون قد تعدت العرق والدين والهوية ، حيث اعربت سرغلي في كلمة لها عن شكرها لجامعة لانكستر.

عوامل نجاح السرغلي الملفت للانظار تلخص في 4 عوامل كما قالت في كلمتها وهي التصميم، الطيبة، الاشخاص الجيدون، والعائلة .

واختتمت السرغلي كلمتها بالقول " كما قالت إمراة حكيمة لي احسّني للناس ولا تتوقعي شيئاً بالمقابل فالاشياء الجيدة ستحصل لك... بالفعل امي كانت على حق".

وتعد السرغلي اول امرأة فلسطينية تحمل درجة الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة بريطانية.

بدأت السرغلي التدريس في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين مبكرا، فهي تحمل درجة الماجستير في التجارة الدولية والقانون التجاري من جامعة دورهام البريطانية.

وتركزت اطروحة الدكتورة لسرغلي على موضوع تركيز السلطة في يد الرئيس في القانون الاساسي الفلسطيني.

وكانت وطن قد اعدت قصة عن نجاح ومسيرة الدكتورة سناء قبل عامين ، يمكن الاطلاع عليها.