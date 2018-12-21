موسكو مستعدة لاستضافة لقاء بين الرئيس عباس ونتنياهو

وطن: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي أعلن استعداد موسكو لاستضافة لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس.

وقال لافروف أن إسرائيل غير مستعدة للاتفاق على موعد لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى أن تل أبيب لا ترفض إمكانية عقد هذا اللقاء في موسكو.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي اليوم الجمعة: "نحن نجدد بالفعل دعوة إجراء لقاء بين نتنياهو وعباس في موسكو بشكل دوري"، موضحا أن الرئيس الروسي في كل مرة يلتقي فيها مع رئيس الوزراء نتنياهو أو الرئيس عباس

يجدد هذا الاقتراح الذي تم تقديمه قبل عامين.

وأضاف: "أن محمود عباس يقول دوما إنه مستعد لمثل هذا اللقاء، ولا ينفي والإسرائيليون هذه الإمكانية من حيث المبدأ"، لافتا إلى أن إسرائيل غير مستعدة للاتفاق على موعد محدد لهذا اللقاء حتى الآن.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن قلق بلاده مما وصفه بمحاولات تقويض وإفشال الأسس والمرجعيات الدولية في تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

وتابع قائلا :"إن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير ممكنة بدون الولايات المتحدة، ولكن واشنطن لن تنجح في هذه التسوية بمفردها".

وأضاف: "من الضروري العودة للصيغ الجماعية، رباعية الوسطاء الدوليين، المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتنسيق الوثيق مع جامعة الدول العربية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وحول إعلان واشنطن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قال لافروف، إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، متسائلا حول مدى التوافق حول تفاصيل ذلك.

وأضاف لافروف أن أي إخراج للقوات المتواجدة في دولة أو أخرى بشكل غير قانوني خطوة في الاتجاه الصحيح"، وتابع قائلا: "هناك تساؤلات حول مدى التوافق حول تفاصيل هذه الخطوة الأمريكية، وحول كيفية تطبيق هذه المبادرة".