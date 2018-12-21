إصابة 8 مواطنين في مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

وطن: أصيب ثمانية مواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي عوريف وبيتا، جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة خمسة مواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات التي اندلعت عقب هجوم للمستوطنين على بلدة عوريف.

وأضاف أن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت على مدخل بلدة بيتا، مشيرا إلى أنه جرى إسعاف جميع المصابين في المكان.