شهيدان وعشرات الجرحى في غزة

وطن: استشهد مواطنان وأصيب 40 آخرين بينهم 4 مسعفين وصحفيان جراء إطلاق قوات الاحتلال النار والغاز المسيل للدموع لقمع آلاف المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة ال39 على التوالي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الفتى محمد معين خليل جحجوح ١٦ عاما بعيار نارى بالرقبة شرق غزة، وماهر عطية ياسين (40 عاما) من النصيرات متأثرا بإصابته شرق البريج، مضيفة أن 40 مواطنا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال بقمع مسيرات العودة شرقي قطاع غزة.

واصيب صحفي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة على جمعة اليوم "الوفاء لأبطال المقاومة"، تأكيدًا لـ "التفافنا حول شعبنا بالضفة الغربية المحتلة وهم ينتفضون ويقاومون ويتصدون لجرائم الاحتلال الإسرائيلي".

ودعت الهيئة للمشاركة في الجمعة القادمة تحت عنوان "لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة"

وأكدت في بيان استمرار "الملحمة البطولية التي يخوضها شعبنا بمخيمات العودة شرقي القطاع، على بعد أمتار قصيرة من أراضينا المحتلة الأخرى".

وشددت الهيئة على أن "مسيرات العودة مستمرة ومتواصلة بطابعها الشعبي، وهي اليوم أقوى وأشد ولن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها".