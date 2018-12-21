مدرب "الفدائي": التشكيلة النهائية التي ستشارك بنهائيات كأس الأمم الآسيوية باتت جاهزة

وطن: قال المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، الجزائري نور الدين ولد علي، اليوم الجمعة، إن التشكيلة النهائية للمنتخب التي ستشارك في نهائيات كأس الأمم الآسيوية الشهر المقبل في الإمارات، باتت جاهزة.

وأشار إلى أن اختيار اللاعبين تم وفقًا لأسس تتعلق بمدى جاهزية اللاعب فنيًا وطبيًا وبدنيًا، موضحًا أنه سيتم الإفصاح عن القائمة النهائية في وقت قريب.

وأكد ولد علي أن معنويات منتخبنا الفدائي عالية، وحالة الانسجام بين اللاعبين في تقدم كبير خلال المعسكر الإعدادي المغلق في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المرتقب الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخبنا المشاركة في النهائيات بعد اللقاء الودي مع منتخب إيران، الاثنين المقبل، أي قبل نحو أسبوع من السفر للإمارات.

وستلعب التشكيلة النهائية المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام العراق وقيرغيزستان في 28 و31 الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، التحق لمعسكر "الفدائي" في الدوحة، المهاجم صلاح شحادة، المحترف في صفوف نادي كرينز السويسري. كما وصل للمعسكر اللاعب محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، ومحمد صالح مدافع فلوريانا المالطي، ومن المنتظر وصول المدافع سعدو عبد السلام المحترف في الدوري اليوناني في الساعات المقبلة، إلى جانب اللاعب تامر صيام، المحترف في حسنية أغادير المغربي.

وفور وصوله لمعسكر المنتخب، قال مهاجم منتخبنا النجم محمود وادي إن اللعب في بطولة أمم آسيا 2019، شرف عظيم بالنسبة له.

وأضاف وادي: "رغم أن القرعة أوقعتنا في مجموعة صعبة، لكن بتحضيراتنا وهمتنا العالية، سنقدم أفضل ما لدينا".

وتابع: "اللقاءات الودية ستجعل المنتخب أكثر قوة.. أمامنا أهداف يجب تحقيقها في البطولة، لنثبت للعالم أن هناك منتخبا فلسطينيا قويا، رغم الظروف وقلة الإمكانيات، جزء من مهمتنا كمنتخب أن نسعد الشعب الفلسطيني في ظل الظروف التي يمر بها".

وتمنى وادي من الجمهور تكثيف الدعم والمساندة في نهائيات كأس آسيا، آملًا أن يقدم المنتخب مباراة جيدة في مستهل البطولة، أمام منتخب سوريا، لافتًا إلى أن نتيجة المباراة ستلعب دورًا مهمًا في بقية مشوار المنتخب في البطولة.

يذكر أن منتخبنا الوطني يلعب ضمن المجموعة الثانية في بطولة أمم آسيا، التي تضم منتخبات أستراليا (حاملة اللقب) والأردن وسوريا.

ويفتتح منتخبنا لقاءاته أمام منتخب سوريا في السادس من شهر كانون ثاني المقبل، على استاد نادي الشارقة في الإمارات.