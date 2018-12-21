حماس تدعو الوسطاء للتحرك لإلزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة وإنهاء الحصار

وطن: دعت حركة حماس الوسطاء كافة والمجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وبحق المتظاهرين السلميين، وإجباره على الالتزام بكل التفاهمات وتنفيذها على الأرض والعمل الفوري على إنهاء حصار غزة.

واعتبرت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم في بيان صحفي، الجمعة، تعمد استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين السلميين والصحفيين وقتلهم بدم بارد، جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني.

وقال برهوم "إن تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف المتظاهرين السلميين والصحفيين خلال مشاركتهم بفعاليات مسيرة العودة الكبرى الـ 39 شرقي قطاع غزة، يقدم دليلًا إضافيًا على نوايا الاحتلال المسبقة بالقتل، وتنصله من تفاهمات التهدئة وإنهاء الحصار".

وأضاف برهوم أن "كل هذا التنصل والجرائم يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعاتها ونتائجها".

وأكد برهوم على أن الاستهداف الإسرائيلي يحمل بين طياته جرأة واضحة على الدم الفلسطيني، واستخفافا بحق شعبنا في المطالبة بحريته وإنهاء الحصار، كما أنه استهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتابع "تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المتظاهرين الفلسطينيين السلميين بهذه البشاعة ناتج عن عمليات التحريض المستمرة على القتل، وفي إطار تطبيق خطة ممنهجة، وقرار سياسي من أعلى المستويات لدى الاحتلال".