مع بدء فصل الشتاء.. الطقس: أجواء غائمة وارتفاع طفيف للحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائمًا جزئيًا إلى صاف وباردًا خاصة فوق المناطق ألجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غدٍ الأحد يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو الاثنين غائمًا جزئيًا إلى صاف وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبدأ فصل الشتاء فلكيا في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية في تمام الساعة 12:23 دقيقة من فجر اليوم السبت، وبهذا انتهي فصل الخريف الذي يكون قد استمر لمدة 89 يوم و20 ساعة و29 دقيقة ويبدأ فصل الشتاء ويستمر لمدة 88 يوم و23 ساعة و35 دقيقة.

وأشرقت الشمس اليوم في تمام الساعة 06:35 من أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية أي مائلة كثيرا ناحية الجنوب ليكون طول الظل اكبر ما يمكن في هذا اليوم وأقصر فترات النهار بمقدار 10 ساعات و3 دقائق و50 ثانية.

ومن المقرر أن تغيب من أقصى الزاوية الجنوبية الغربية في تمام الساعة 04:39 دقيقة لتكون أطول فترات الليل بمقدار 13 ساعة و56 دقيقة و 10 ثواني.

كما وتبدأ في نفس التوقيت مربعانية فصل الشتاء وتعرف أنها أبرد أيام السنة، و بعد يوم الانقلاب الشتوي أي يوم الاحد تبدأ الشمس بالصعود إلى الشمال في حركتها الظاهرية، حيث يتناقص طول الليل ويزداد طول النهار حتى يتساوى الليل مع النهار، بتاريخ 20 مارس المقبل (يوم الاعتدال الربيعي).