حملة مداهمات لجيش الاحتلال في الضفة

رام الله- وطن: شنَّت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واسعة خلال اقتحامات لها طالت مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنَّ قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية الريحان في مدينة رام الله، بعد انسحابها من قرية أبوقش بذات المدينة.

كما واقتحمت القوات بلدة بيتا في مدينة نابلس قبل اندلاع مواجهات بين الشبَّان وقوات الاحتلال.

وفي السياق، استهدف مجموعة من الشبان البرج العسكري التابع للاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالزجاجات الحارقة.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب جنوب الخليل.

واقتحمت القوات المخيم وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها العديد من الأهالي بحالاتٍ اختناق.