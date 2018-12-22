استشهاد الشاب أيمن شبير متأثراً بجراحه التي اصيب بها شرق البريج

غزة- وطن: أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، عن استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال أمس شرق البريج وسط القطاع.

وأوضحت الصحة أن الشهيد هو أيمن منير محمد شبير، "18 عاما" من سكان دير البلح، استشهد متأثرا بجراحه التي اصيب بها في البطن أمس شرق البريج.

وأمس الجمعة، استشهد 3 مواطنين، وجرح 40 آخرون برصاص الاحتلال، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة وكسر الحصار"، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن عبد العزيز أبو شريعة، (28 عاما)، وماهر ياسين (40 عاما)، ومحمد الجحجوح (16 عاما)، استشهدوا برصاص جيش الاحتلال.

كما أصيب 40 آخرون برصاص الاحتلال أثناء مشاركتهم في المسيرات، بينهم صحفيان وأربعة مسعفين.

ويرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم بمسيرات العودة منذ مارس/آذار الماضي، إلى 243 مواطنا.

فيما أصيب أكثر من 25 ألف متظاهر، في الفترة الزمنية ذاتها، وفق وزارة الصحة.