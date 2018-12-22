استطلاع لوطن: 74% من المستطلعة ارائهم يؤيدون حل السلطة الفلسطينية وتشكيل قيادة وطنية موحدة على غرار الانتفاضة الاولى

رام الله - وطن: أظهرت نتائج استطلاع لـ وطن، أن غالبية المستطلعة اراؤهم يؤيدون حل السلطه الفلسطينية وتشكيل قياده وطنيه موحده على غرار الانتفاضه الاولى، تدير المقاومة ضد الاحتلال في مختلف مدن ومخيمات وقرى وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطرحت وطن على جمهور قرائها سؤالا " هل توافق على حل السلطه الفلسطينية وتشكيل قياده وطنيه موحده على غرار الانتفاضه الاولى؟"

وقال 74% من المصوتين على الاستطلاع انهم يؤيدون حل السلطة الفلسطينية وتشكيل قيادة وطنية على غرار القيادة التي كانت قائمة في الانتفاضة الاولى والتي كانت تدير المقاومة ضد الاحتلال بمختلف اشكالها، بينما اعرب 26 % عن رفضهم لحل السلطة الفلسطينية وتشكيل قيادة موحدة.

وحلت في منتصف الشهر الجاري ذكرى اندلاع انتفاضة الحجارة الاولى عام 1987 ، والتي كانت تقودها قيادة وطنية موحدة، تنظم وتشرف على مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.