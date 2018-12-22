مصرع شخص وإصابة 129 آخرين في 202 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: لقي شخص مصرعه وأصيب 129 آخرون، جراء 202 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 202 حادث سير، نتج عنها مصرع شخص وإصابة 129 آخرين، وصفت إصابة منها بالخطيرة و 11 بالمتوسطة، و 117 بالطفيفة.

وأضاف البيان، ان شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 10076 مركبة، وأنزلت عن الشارع 30 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4342 مخالفة مرورية، وحجزت 194 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 374 مركبة غير قانونية