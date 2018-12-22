صندوق ووقفية القدس يكرم رئيس مجلس الأمة الكويتي

وطن: كرّم مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، نظراً لمواقفه في نصرة القضية الفلسطينية.

وأقيم حفل التكريم على هامش الاجتماع الرابع لمجلس أمناء صندوق ووقفية القدس، والذي كان بعنوان "نحو رؤية شاملة لإسراج قناديل القدس".

وقال الغانم إن "هناك من يعتقد واهماً بأنه إذا كان الميزان العسكري في هذا الوقت يميل للكيان الصهيوني فسنفقد هويتنا وننسى قضيتنا".

وأضاف" سنعيش ونحيا وهذه القضية في وجداننا نموت ونحيا عليها".

وتابع الغانم أن "طمس الهوية الفلسطينية بكافة أطيافها هو هدف استراتيجي للعدو، وما يقوم به مجلس الأمناء هو إفشال هذا الهدف".

وحضر الحفل كل من رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس تركي الفيصل، ومستشار الرئيس محمد اشتية، ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب المصري، وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.

وتم إهداء الغانم الوشاح الفلسطيني التي يعد رمزاً للقومية الفلسطينية ويعود تاريخها إلى ثورة فلسطين 1936.