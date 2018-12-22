القوى الوطنية تعلن عن فعالياتها للاسبوع الجاري

رام الله - وطن: أعلنت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت عن سلسلة فعالياتها للاسبوع الجاري.

ودعت القوى في بيان لها، الى عدة اعتصامات كما يأتي:

- الاعتصام على طريق الجلزون بالقرب من بوابة الاحتلال الحديدية رفضا لسياسة الاغلاق والعقوبات الجماعية الاثنين 24/12 الساعة الثانية عشرة ظهراً.

- الاعتصام امام ممثلية استراليا البيرة – عمارة ترست الاربعاء 26/12الساعة الثانية عشرة ظهرا رفضا للاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

- اعتبار الجمعة يوم للتصعيد الميداني على جميع نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال في الريسان والمغير وبعلين ونعلين وبيت ايل وكافة المواقع تاكيدا على حق شعبنا في مواصلة كفاحه الوطني رفضا لسياسة الاعدامات والقتل واخرها الشهيد العباسي.

- المشاركة في ايقاد الشعلة بمناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية المقاطعة س 12:00 وتتوجه القوى بالتحية للشهيد الراحل ياسر عرفات وشهداء شعبنا وثورتنا.

واستنكرت القوى قرار الاحتلال مصادرة مئات الدونمات من اراضي ام صفا وتدعو لاوسع اسناد لاهلنا هناك ورفض سياسات الاحتلال العنصرية

وأكدت رفضها لقانون ما يسمى ابعاد عائلات الاسرى ممن نفذو عمليات فدائية وخطورة هذا القانون العنصري الذي يضاف لقوانين الاحتلال الفاشية بحق شعبنا.

ودعت لمواجهة قرارات الاحتلال المتعلقة بمحاربة الـBDS وتخصيص ملايين الدولارات الجديدة ضمن حملتها المسعورة لمواجهة حملات المقاطعة.

وفي ختام البيان، هنئت القوى ابناء الشعب الفلسطيني الذين يحتفلون بالاعياد الغربية والشرقية وراس السنة الميلادية وتؤكد على موقفها بمقاطعة البطريرك ثيوبولوس كما جرى العام الماضي.