جماهير غزة تشيع شهداء جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة"

غزة- وطن: شيعت جماهير غفيرة في قطاع غزة أربعة شهداء ارتقوا متأثرين بإصابتهم برصاص وقنابل الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار أمس في الجمعة ال39 على التوالي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ففي مدينة غزة، شيعت جماهير شعبنا الشهيدين الفتى محمد معين خليل جحجوح (16عاما) وعبد العزيز إبراهيم أبو شريعة (28 عاما)، والذين ارتقيا متأثرين بجراح أصيبا بها خلال مشاركتهما بمسيرة العودة شرق غزة

كما شيعت الجماهير في مدينة دير البلح وسط القطاع المواطن أيمن منير محمد شبير ( 18عاما) الذي ارتقى متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس في البطن برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

بالتزامن، جرى تشييع الشهيد ماهر عطية ياسين (40 عاما) من النصيرات، والذي ارتقى متأثرا بإصابته شرق البريج.

وأدى قمع قوات الاحتلال الدموي للمشاركين بمسيرات العودة منذ انطلاقها يوم 30 مارس الماضي لارتقاء 241 شهيدًا من بينهم 44 طفلا و5 سيدات، وجرح 25700.