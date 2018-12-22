الاحتلال يُقرر الافراج عن الأسير ثائر حلاحلة غدًا

وطن: من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي غدًا الأحد، عن الأسير ثائر عزيز حلاحلة (40 عامًا) من بلدة خاراس قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد قضائه20 شهرًا في الاعتقال الإداري الحالي.

وقال والد الأسير حلاحلة لإذاعة "صوت الأسرى" إن هناك قرار ممن تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بالإفراج عن نجله ثائر يوم غد 23/12/2018؛ معربًا عن تخوفه من مماطلة الاحتلال وعدم التزامه بقرار المحكمة.

وأشار إلى أن نجله قضى أكثر من 14عامًا في سجون الاحتلال، منها ما يزيد عن 9 أشهر في الاعتقال الإداري، حيث يقبع حاليًا في سجن "النقب".

وكانت نيابة الاحتلال العليا أبلغت الأسير الإداري حلاحلة، عبر المحامية أحلام الحداد بإلغاء قرارها تمديد اعتقاله لمدة شهرين، وتبقي على موعد الإفراج عنه في 23 من الشهر الحالي.

يشار إلى أن الأسير حلاحلة يعاني من عدة أمراض أبرزها الكبد الوبائي، ويمارس بحقه إهمالًا طبيًا متعمدًا من قبل إدارة مصلحة السجون، وهو أسير سابق أمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

وحلاحلة أب لطفلين، وشقيقه شاهر يقبع في سجون الاحتلال ومحكوم بالسجن 17 عامًا وهو معتقل منذ 19 مارس عام 2003، بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي.