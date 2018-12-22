الجليد يشكل مناظر خلابة في ولاية تركية

وطن: أدى انخفاض درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر في ولاية "أرضروم" شمال شرقي تركيا، إلى تشكل مشاهد خلابة تبدو وكأنها لوحة فنية بفعل الجليد.

وشهدت الولاية في الأيام الأخيرة هطول ثلوج أعقبه انخفاض درجات الحرارة ليلا إلى 6 درجات مئوية تحت الصفر.

وتسبب انخفاض الحرارة بتشكيل طبقات جليدية على حواف الأسطح وسبل المياه والينابيع والطرق وأحواض الزينة وزجاجات السيارات.

ونتج عن ذلك تشكل طبقات من الثلوج على الأشجار والنبات، ما أدى إلى اكتسائها باللون الأبيض.

وأدى الجليد إلى ظهور مشاهد طبيعية جميلة على الأشجار والينابيع وسبل المياه.

الأناضول