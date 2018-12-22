مجلة "كل العرب" تفصل صحفيّا مصريّا إثر زيارته دولة الاحتلال

وكالات- وطن: أعلنت مجلة "كل العرب"، إنهاء تعاقدها مع صحفي مصري؛ إثر زيارته الكنيست الإسرائيلي قبل أيام، ضمن وفد ضم 6 صحفيين آخرين.

وقال علي المرعبي، رئيس تحرير المجلة الخاصة الصادرة في باريس، إن "مجلة كل العرب تعلن إنهاء كل العلاقة مع (الصحفي المصري) خالد سعد زغلول، بعد أن تبين مشاركته بوفد زار الكيان الصهيوني بين أيام 17 و 19 كانون ديسمبر/ كانون الأول الجاري".

وأضاف المرعبي أن "أسرة تحرير المجلة التي تلتزم بالقضايا العربية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني تدين هذه الزيارة المرفوضة جملة و تفصيلا".

بدورها، رحبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بقرار المجلة، واعتبرت القرار انسجاما مع موقف وقرارات الاتحاد العام للصحفيين العرب.

وجددت النقابة دعوتها لكافة وسائل الإعلام والنقابات والجمعيات العربية إلى محاسبة ونبذ كل من شارك في هذه الزيارة وفي أية أنشطة تطبيعية مع الاحتلال.