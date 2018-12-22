6 إصابات بحادث سير في أريحا

أريحا- وطن: تعاملت طواقم مديرية الدفاع المدني في أريحا والأغوار، اليوم السبت، مع حادث سير تصادم بين مركبتين على طريق عين السلطان في أريحا.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الطواقم تعاملت مع الحادث، وأخلت أربع إصابات من داخل المركبات فيما أصيب ستة مواطنين بحادث تصادم بين مركبتين من نوع فورد ومتسوبيشي، فتم نقل المصابين للمشفى بواسطة مركبات الإسعاف، وإستكملت الطواقم تأمين المركبات وإزالة الزجاج والوقود والزيوت وتأمين حركة المرور على الشارع.

ومن جهته أكد الدفاع المدني على السائقين الإلتزام بقواعد المرور والحركة على الطرق وتجنب السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ، ودعاهم إلى تفقد المركبات وعمل الصيانة الدورية لها حرصاً على السلامة والحد من وقوع وتكرار الحوادث.