الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: غداً لنا موقف تجاه جرائم الاحتلال

غزة- وطن: قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة، اليوم السبت، في بيان صحفي مقتضب أن غداَ الأحد سيكون لها موقف واضح من جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت في بيانها، أنها في حالة انعقاد وتشاور دائم، وسيكون لنا موقف واضح غداً الأحد، لتحديد سياساتنا وقواعد عملنا تجاه عنجهية الاحتلال وجرائمه ضد أبناء شعبنا في مسيرات العودة.

واستشهد أمس 5 شبان برصاص الاحتلال خلال قمه مسيرات العودة على الحدود الشمالية للقطاع.

وذكرت وزارة الصحة أن الشهداء الخمسة هم: "ماهر عطية ياسين (40 عاما) من النصيرات، وعبد العزيز أبو شريعة (27 عاما) حي الصبرة، محمد علي جحجوح (16عاما) من مخيم الشاطىء – الشمالي، وشريف محمد حمد رضوان (36 عاماً) متأثرا بجراحه التي اصيب بها بعد ان اخترقت ظهره قنبلة غاز بتاريخ 14/مايو شرق خانيونس، منير محمد شبير (18 عاماً) من مخيم البريج متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال".